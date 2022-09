SUTRA TOPLIJE SA VIŠE SUNCA

Vreme sutra – ujutro u južnim, centralnim i istočnim predelima oblačno, tokom dana pretežno sunčano ili umereno oblačno i toplije. Vetar slab, severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 11 na severozapadu do 17 na istoku zemlje, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutro pretežno oblačno. Još u toku prepodneva se očekuje smanjenje oblačnosti, pa će posle podne biti sunčano. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 13, maksimalna 25 stepeni.

U nedelju se očekuje povećanje oblačnosti, ponegde i slaba kiša, dok će na jugu i jugozapadu posle podne i pred kraj dana biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 do 27 stepeni. Od ponedeljka do srede nas očekuje sunčano i toplo vreme sa temperaturom od 25 do 30 stepeni.

N.S.

foto: RTC