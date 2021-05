SUTRA SVEŽIJE, MOGUĆA KIŠA

Nakon oblačnog jutra sa kišom, sutra do sredine dana očekuje se razvedravanje, pa će posle podne biti sunčano. Vetar umeren do pojačan, na istoku i jak severozapadni, posle podne u slabljenju. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa uslovima za kišu, posle podne pretežno sunčano. Vetar umeren severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna očekivana temperatura 7, maksimalna 16 stepeni.

U nedelju jutro vedro i veoma hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 8 stepeni, a ponegde se očekuje i prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 21 do 25 stepeni. Jugoistočni vetar će tokom dana biti u pojačanju. U ponedeljak i utorak sunčano i veoma toplo, uz umeren do jak jugoistočni vetar. Dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC