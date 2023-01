SUTRA SUNČANO, POPODNE OBLAČNO SA KIŠOM I VETROVITO

Vreme sutra – oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pre podne na jugoistoku suvo. Obilnije padavine se pre podne očekuju na jugozapadu, a posle podne i uveče u istočnim i centralnim predelima. Na severu i zapadu se očekuje zahlađenje, uz skretanje vetra na severozapadni, dok će na jugu i jugoistoku duvati jak južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 4 do 12, maksimalna dnevna od 6 na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano. Tokom popodneva očekuje se povećanje oblačnosti sa kišom i pljuskovima. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna 15 stepeni.

U petak oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Obilnije padavine očekuju se na istoku i jugoistoku zemlje. Posle podne i uveče kiša će i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg. Maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni.