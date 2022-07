SUTRA SUNČANO I VEOMA TOPLO, POPODNE I UVEČE PLjUSKOVI

Vreme sutra – sunčano i veoma toplo. Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti severozapadne, do večeri će se proširiti i na ostale predele zemlje. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na veoma jak severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna od 28 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku, do kraja dana u padu za desetak stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče biće uslova za pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 17, maksimalna 34 stepena.

foto: arhiva RTC