Sutra će u celoj zemlji biti pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče se, u severnim i centralnim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i jugozapadni, tokom noći u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 25, maksimalna od 34 do 40 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 18, maksimalna 34 stepena.

U petak promenljivo oblačno uz manji pad temperature. Na severu i u centralnim predelima ponegde će biti uslova za pljuskove i grmljavinu. Maksimalna temperatura od 30 do 36 stepeni.