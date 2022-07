SUTRA SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – ujutru vedro i sveže, ponegde maglovito i relativno hladno. Tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 8 na jugu do 16 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena.

U Dimitrovgradu sutra jutro sveže, tokom dana sunčano. Vetar slab severoistočni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 30 stepeni.

Do kraja sedmice sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u sredu od 32 do 36 stepeni, u drugoj polovini sedmice i do 40 stepeni.