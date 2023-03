SUTRA SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – ujutru vedro i sveže, na jugu i jugoistoku uz slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 1 na jugu do 11 na severu, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra, nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, uz slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna 22 stepenа.

U subotu se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena. U nedelju sunčano, sa temperaturom od 16 do 20 stepeni. U ponedeljak stiže jače pogoršanje vremena, sa padavinama i jakim severozapadnim vetrom, pa će u utorak maksimalne temperature biti od 3 do 9 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC