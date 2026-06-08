Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. U brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna od 29 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 13, maksimalna 29 stepeni.

U sredu nas očekuje toplo vreme. Pre podne biće pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura kretaće se od 29 do 33 stepena. U četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačanje severozapadnog vetra i dnevnu temperaturu između 23 na severozapadu i 29 stepeni na jugoistoku zemlje.

foto: RTC