Vreme sutra – umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do jak, na planinama veoma jak jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 11 na jugu do 21 stepen na severu zemlje, maksimalna dnevna od 28 na severozapadu do 34 stepena na istoku. Uveče i tokom noći na severu se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i grmljavinske nepogode.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplo, uz slab do umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna 31 stepen.

U petak se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz svežije vreme, dok će na jugu i istoku biti sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 22 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. U subotu oblačno i hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i sa temperaturom od 21 do 26 stepeni.

N.S.

foto: RTC