Sutra jutro hladno, uz slab do umeren mraz. Tokom dana biće hladno, na severu i istoku sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno. U toku noći na jugu se očekuje jače naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -7 na severozapadu do -1 na jugu, maksimalna dnevna od 1 do 4 stepena.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i hladno, uz slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura -4, maksimalna 3 stepena.

U sredu tokom prepodneva naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom će se sa juga proširiti i na centralne predele. Tokom dana padaće uglavnom kiša, na istoku i u brdsko-planinskim predelima sneg. Na severu će biti suvo. Jugoistočni vetar biće u pojačanju, a maksimalna temperatura kretaće se od 2 do 6 stepeni.