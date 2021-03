SUTRA STIŽE PROLEĆE

Posle zime koja nije ličila na zimu, većini omiljeno godišnje doba, proleće 2021. u Srbiju stiže u subotu, 20. marta 2021, u 10 časova i 37 minuta.

Na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemlja poseduje atmosferu, koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta, objašnjavaju u Astronomskom društvu „Rudjer Bošković“.

I u sledećih pet godina proleće će nam dolaziti 20. marta ali će trajati do 20. ili 21. juna. Ove godine, proleće će trajati do 21. juna do pet časova i 32 minuta, to jest 92 dana, 17 sati i 54 minuta, posle čega počinje leto!

foto: arhiva RTC