SUTRA PROMENLJIVO, POSLE PODNE MOGUĆI PLJUSKOVI
Vreme sutra – promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 17, maksimalna tokom dana od 24 do 27 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, posle podne sa uslovima za pljuskove sa gmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura 14, maksimalna 25 stepeni.
U nedelju na severu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni.
foto: RTC