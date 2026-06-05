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SUTRA PROMENLJIVO, POSLE PODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

RT Caribrod

Vreme sutra – promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 17, maksimalna tokom dana od 24 do 27 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, posle podne sa uslovima za pljuskove sa gmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura 14, maksimalna 25 stepeni.

U nedelju na severu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni.

foto: RTC

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