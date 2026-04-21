SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO, U DRUGOM DELU DANA MOGUĆA KIŠA

Vreme sutra – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u brdsko-planinskim predelima posle podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 8, maksimalna od 13 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura 5, maksimalna 13 stepeni.

U čеtvrtak ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano uz popodnevni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura od 14 do 19 stepeni. U petak pretežno sunčano, sa temperaturom od 16 do 20 stepeni.