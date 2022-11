SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO, TOKOM NOĆI MOGUĆA KIŠA

Sutra ujutru vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana umereno oblačno. Sredinom dana u severozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje, uveče i tokom noći povremeno sa kišom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, krajem dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sa više oblačnosti krajem dana, a tokom noći je moguća i kiša. Vetar slab jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 17 stepeni.

U petak i subotu na severu suvo, u ostalim predelima oblačno sa kišom, a na višim planinama sa susnežicom i snegom. Više padavina očekuje se na istoku i jugu. Maksimalna temperatura biće od 10 na jugu do 15 stepeni na severu zemlje.