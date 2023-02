SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO, SUVO I VETEROVITO

Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar slab do umeren, na severu i istoku zemlje i u planinskim predelima povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od -3 do 3, maksimalna od 6 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, uz umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna 6 stepeni.

Slično vreme zadržaće se i narednih dana.