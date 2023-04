Vreme sutra – ujutru u većem delu zemlje suvo, na jugu sa sunčanim intervalima i uz slab mraz. Tokom dana u celoj zemlji umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, na višim planinama sa snegom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura od 0 na jugu do 5 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 8 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura 1, maksimalna 11 stepeni.

Narednih dana biće umereno do pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura kretaće se od 8 do 14 stepeni, a od ponedeljka će biti malo toplije. Stabilizacija vremena očekuje se od srede.

N.S.

foto: arhiva RTC