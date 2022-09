SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO, MOGUĆA KIŠA

Vreme sutra – promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i duži suvi i sunčani periodi. Vetar slab jugozapadni, tokom dana u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 19, maksimalna dnevna od 24 do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa uslovima za pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura 15, maksimalna 27 stepeni.

U nedelju prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni. Od ponedeljka se očekuje stabilizacija vremena, pa će biti pretežno sunčano, samo još u ponedeljak povremeno uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura početkom sledeće sedmice od 21 do 25 stepeni.

