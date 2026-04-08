SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I VETROVITO, POPODNE MOGUĆA KIŠA
Vreme sutra – ujutru hladno, mestimično sa prizemnim mrazom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a lokalno će biti uslova za kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, posle podne pojačan, severozapadni. Minimalna temperatura od 0 do 5, maksimalna od 10 do 15 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uz umeren severozapadni vetar. Posle podne će biti uslova i za kratkotrajnu kišu. Minimalna jutarnja temperatura 2, maksmalna tokom dana 11 stepeni.
U petak jutro hladno, ponegde sa mrazom, tokom dana promenljivo oblačno, sa temperaturom od 10 do 14 stepeni. Krajem dana na jugu se očekuje jače naoblačenje sa kišom i snegom. U subotu prоmenljivo oblačno sa temperaturom od 9 do 13 stepeni.
