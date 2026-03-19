SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I VETROVITO

Vreme sutra – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, uz slab i umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od -1 do 4, maksimalna od 10 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severoistočni. Minimalna temperatura 0, maksimalna 10 stepeni.

U subotu i nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, sa temperaturom od 11 do 14 stepeni.