SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – ujutru pretežno vedro i hladno, ponegde sa maglom. Tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab, južni i jugoistočni. Minimalna jutranja temperatura od 2 do 8, maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo do pretežno oblačno, sredinom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab jugoistočni, posle podne severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 2, maksimalna 15 stepeni.

N.S.

foto: RTC