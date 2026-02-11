SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO

ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

Vreme sutra – promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine, uz umeren i jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -1 do 7, maksimalna od 12 do 18 stepeni, samo u Timočkoj krajini hladnije. Uveče i tokom noći se sa zapada očekuje naoblačenje sa kišom.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno sa kraćim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, uglavnom jugoistočni. Minimalna temperatura 3, maksimalna 12 stepeni.

U petak oblačno sa slabom kišom i malo hladnije. Sredinom dana očekuje se prestanak padavina u severnim krajevima, a do kraja dana u celoj zemlji, uz postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni. U subotu pretežno sunčano sa temperaturom od 10 do 14 stepeni, uz novo naoblačenje krajem dana, pa se u nedelju očekuje oblačno vreme sa kišom, uz pad temperature.

