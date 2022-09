SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO I PROHLADNO

Vreme sutra – promenljivo oblačno i hladno za ovo doba godine, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 5, maksimalna 15 stepeni.

U petak nakon hladnog i tmurnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, sa temperaturom od 16 do 20 stepeni. Za vikend toplije. U subotu pretežno sunčano, dok se u nedelju očekuje povećanje oblačnosti. Maskimalna temperatura biće 20 do 25 stepeni.

