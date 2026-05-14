Vreme sutra – Promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 5 do 13, maksimalna od 22 do 25 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, posle podne povremeno sa kišom. Vetar slab, istočni. Minimalna temperatura 8, maksimalna 21 stepen.

U subotu promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode. I u nedelju pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, a više padavina očekuje se u istočnim predelima zemlje.

