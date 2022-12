Vreme sutra – ujutru vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, a ponegde se očekuje i slab mraz. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 2, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. U pojedinim kotlinama i dolinama očekuje se duže zadržavanje magle, uz temperaturu od 6 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura 2, maksimalna 9 stepeni.

Narednih dana jutra će biti hladna, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, a maksimalna temperatura za vikend biće i do 18 stepeni.

N.S.

foto: RTC