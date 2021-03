Na istoku i jugoistoku sutra, nakon vedrog i hladnog jutra, ponegde sa maglom, tokom dana sunčano. U ostalim predelima tokom celog dana umereno do pretežno oblačno, na zapadu i jugozapadu sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 0 na jugoistoku do 8 stepeni na severozapadu, maksimalna dnevna od 13 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab do umeren uglavnom severoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 1, maksimalna 13 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u četvrtak sunčano. Maksimalna temperatura do 20 stepeni. U petak promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena.

N.S.

foto: arhiva RTC