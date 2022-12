SUTRA PRETEŽNO SUNČANO, POPODNE PROMENLjIVO OBLAČNO

Vreme sutra – promenljivo oblačno, ujutro u većini predela uz mraz, u dolinama i kotlinama i uz maglu. Krajem dana na severu ponegde moguća slaba kiša. Vetar slab do umeren jugozapadni i zapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -4 do 2, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Minimalna očekivana temperatura -2, maksimalna 9 stepeni.

Do kraja sedmice biće promenljivo oblačno, u subotu ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni.