Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana u severnim, a uveče i u zapadnim predelima očekuje se naoblačenje, u toku noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 13 do 20, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna 28 stepeni.

U petak oblačno i hladnije sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 18 na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje.

foto: RTC