Vreme sutra – ujutru vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana sunčano i malo toplije, samo se na istoku očekuje više oblačnosti. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pre podne sunčano, posle podne malo do umereno oblačno, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 9, maksimalna 22 stepena.

D.V.

foto: arhiva RT Caribrod