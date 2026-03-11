SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, na zapadu i jugozapadu posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -1 do 8, maksimalna od 17 do 21 stepen.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna 17 stepeni.

U petak pretežno sunčano, posle podne na jugozapadu uz promenljivu oblačnost i uslove za kratkotrajnu kišu. Dnevna temperatura kretaće se od 17 do 20 stepeni. U subotu pretežno sunčano, sa temperaturom od 16 do 20 stepeni.

foto: RTC