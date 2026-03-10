SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od -2 do 9, maksimalna od 16 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna 16 stepeni.

U četvrtak u većini mesta pretežno sunčano, na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura od 17 do 20 stepeni. U petak pretežno sunčano, posle podne na jugu i jugozapadu ponegde sa kratkotrajnom kišom, uz dnevnu temperaturu od 16 do 20 stepeni.

foto: RTC