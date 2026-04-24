SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I MALO TOPLIJE

Vreme sutra – pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 20 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, sredinom dana sa više oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 4, maksimalna 20 stepeni.

U nedelju pretežno sunčano, posle podne i vetrovito, sa temperaturom od 20 do 25 stepeni. U ponedeljak malo do umereno oblačno i suvo, sa temperaturom od 18 do 22 stepena.

RT Caribrod

