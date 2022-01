SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I HLADNO

Vreme sutra – ujutru vedro i veoma hladno, uz umeren do jak mraz, a ponegde se očekuju magla i niska oblačnost. Tokom dana sunčano i malo toplije, dok se na jugu i istoku očekuje nešto više oblačnosti. Duvaće slab do umeren južni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -10 do -2, maksimalna dnevna od 2 do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro promenljivo oblačno, tokom dana uz smanjenje oblačnosti. Vetar umeren severozapadni, tokom dana u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura -4, maksimalna 2 stepena.

U četvrtak nakon hladnog jutra sa mrazom, tokom dana toplije, ali uz povećanje oblačnosti. Posle podne u severnim, a tokom večeri i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, susnežicom i snegom, uz skretanje vetra na jak severozapadni. Maksimalna temperatura od 4 na severu do 12 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.

N.S.

foto: arhiva RTC