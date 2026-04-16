SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, mestimično uz umerenu oblačnost. U brdsko-planinskim predelima posle podne ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna tokom dana od 20 do 24 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, posle podne delimično oblačno. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 8, maksimalna 21 stepen.

U subotu i nedelju u većem delu zemlje pretežno sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura tokom vikenda kretaće se od 19 do 22 stepena.

foto: Miki Ilić