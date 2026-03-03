Vreme sutra – pretežno sunčano u većem delu zemlje. Posle podne se sa zapada očekuje umereno naoblačenje, koje će ponegde na zapadu i jugozapadu usloviti kišu. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od -1 do 6, maksimalna od 15 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz povećanje oblačnosti u popodnevnim i večernjim satima. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 1, maksimalna 16 stepeni.

U četvrtak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Popodne i uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. U petak pretežno sunčano, pre podne u brdsko-planinskim predelima sa više oblaka. Dnevna temperatura od 16 do 19 stepeni.

foto: RTC