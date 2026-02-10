SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, VETROVITO I TOPLIJE

Vreme sutra – ujutru na jugozapadu i na istoku zemlje maglovito. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uz porast temperature. U jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -2 do 3, maksimalna od 10 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, tokom dana sa kraćim sunčanim periodima. Vetar umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 2, maksimalna 11 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Krajem dana očekuje se novo naoblačenje sa kišom. U petak pretežno oblačno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom, uz dnevnu temperaturu između 7 i 12 stepeni.

