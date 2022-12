SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, UVEČE KIŠA

Naoblačenje sa kišom koje će sutra ujutru zahvatiti severozapadne, tokom dana proširiće se i na ostale predele, dok se na jugu i jugoistoku do večeri očekuje suvo vreme. Vetar slab do umeren jugoistočni, krajem dana u slabljenju i u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 2 do 6, maksimalna dnevna od 7 u severnim do 13 stepeni u centralnim i jugoistočnim predelima.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Uveče se očekuje pоvećanje oblačnosti, sa uslovima za kišu. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 9 stepeni.

Narednih dana biće umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura u sredu od 5 na severu do 15 stepeni na jugoistoku zemlje, u četvrtak od 6 do 12 stepeni.