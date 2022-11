SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 13 STEPENI

Sutra ujutru tmurno i hladno, ponegde sa maglom, na jugu sa slabom kišom. Tokom dana se očekuje jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, a uveče i tokom noći očekuju se obilnije padavine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 0 na severozapadu do 8 na jugu, maksimalna dnevna od 8 na severu do 16 stepeni na jugu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, uz slab do umeren jugoistočni i južni vetar, uveče u pojačanju. Minimalna očekivana temperatura 7, maksimalna 13 stepeni.

U nedelju oblačno sa kišom, uz obilnije padavine na jugu i istoku zemlje. Maksimalna temperatura od 7 na severu do 15 stepeni na jugu.

N.S.

foto: RTC