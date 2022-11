SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO SA KIŠOM

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno i toplije sa kišom, uglavnom sredinom dana i posle podne, kada se očekuje i više padavina. Vetar umeren do jak južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, od sredine dana sa kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, posle podne jugozapadni. Minimalna očekivana temperatura 3, maksimalna 13 stepeni.

U četvrtak oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, uz umeren do jak severozapadni vetar. Krajem dana se očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni.