SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POVREMENO SA SNEGOM

Vreme sutra – promenljivo oblačno i vetrovito, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Mestimično će biti uslova za povremeni kratkotrajni pljusak kiše ili snega. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od -3 do 2, maksimalna od 2 do 8 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, povremeno sa uslovima za sneg. Vetar umeren do pojačan, severozapadni. Minimalna temperatura -3, maksimalna 2 stepena.

U sredu promenljivo oblačno, suvo i malo toplije, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 7 do 12 stepeni.