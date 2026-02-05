SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POPODNE SA KIŠOM

Vreme sutra – pre podne malo i umereno oblačno, ujutru mestimično uz nisku oblačnost. Posle podne i uveče sa severozapada se očekuje prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 0 do 5, maksimalna od 8 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne sa kišom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 2, maksimalna 10 stepeni.

U subotu u većem delu zemlje oblačno sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Samo na jugu promenljivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima. Dnevna temperatura kretaće se od 8 do 13 stepeni. U nedelju umereno do potpuno oblačno, na jugu ujutru sa kišom. Temperatura od 8 do 13 stepeni.

foto: RTC