SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POPODNE MOGUĆA KIŠA

Sutra ujutru na jugu zemlje hladno, uz slab mraz. Prolazno naoblačenje sa slabom kišom koje će ujutro zahvatiti severne predele, tokom dana proširiće se i na ostali deo zemlje, a uveče se sa severa očekuje razvedravanje. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, ponegde u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -2 na jugu do 6 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 7 do 13 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, posle podne moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab zapadni i severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 0, maksimalna 9 stepeni.

N.S.

foto: RTC