SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I VETROVITO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, na planinama na jugozapadu i jugu sa snegom. Vetar slab i umeren, na planinama i jak, istočni i severoistočni. Minimalna temperatura od 0 do 6, maksimalna od 10 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne oblačno, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 1, maksimalna 14 stepeni.

U sredu – vetrovito. Pre podne umereno do potpuno oblačno, sa uslovima za padavine u zapadnim i južnim predelima, posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti. Maksimalna temperatura od 12 do 15 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i uglavnom suvo, sa temperaturom od 12 do 16 stepeni.

foto: RTC