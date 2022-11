SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I VETROVITO

Vreme sutra – ujutru tmurno i hladno, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Tokom dana očekuje se naoblačenje. Kiša će sredinom dana zahvatiti zapadne, a do večeri i ostale predele zemlje. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 4, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, uz umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 1, maksimalna 10 stepeni.

U sredu oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura od 8 na severozapadu do 17 stepeni na jugoistoku. Krajem dana očekuje se zahlađenje, na planinama sa snegom.