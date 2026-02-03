SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I VETROVITO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 1 do 5, maksimalna od 7 do 12 stepeni. Samo će na istoku biti hladnije, sa temperaturom ispod nule.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne sa uslovima za slabu kišu. Vetar umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 2, maksimalna 8 stepeni.

U četvrtak pre podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, popodne uglavnom suvo, uz delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak jugoistočni, popodne u slabljenju. Maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni. U petak pretežno oblačno i uglavnom suvo. Sredinom dana sa jugozapada se očekuje naoblačenje, mestimično sa kišom. Dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni.

