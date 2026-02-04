SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I SUVO

Vreme sutra – promenljivo oblačno, na zapadu povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, ponegde jak, jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 7, maksimalna od 10 do 15 stepeni, samo na istoku hladnije.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz umeren jugoistočni vetar, koji će popodne oslabiti. Minimalna temperatura 4, maksimalna 10 stepeni.

U petak pre podne umereno oblačno sa sunačnim periodima, popodne se sa jugozapada očekuje novo naoblačenje sa kišom. Maksimalna temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni. U subotu oblačno, mestimično sa kišom, uz temperaturu od 7 do 14 stepeni.