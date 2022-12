SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – oblačno sa kišom, a više padavina očekuje se u delovima Vojvodine i centralne i zapadne Srbije. Na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od 2 do 6, maksimalna dnevna od 5 na severu do 15 stepeni na jugu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kraćim sunčanim intervalima. Vetar slab, jugoistočni. Minimalna temperatura 4, maksimalna 12 stepeni.

U petak i tokom vikenda biće umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, a ponegde se očekuju i obilnije padavine. Duvaće jak južni vetar. Maksimalna temperatura u petak od 10 do 15, za vikend od 5 na severu do 15 stepeni na jugu i jugoistoku. Od ponedeljka se očekuje zahlađenje.