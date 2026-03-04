SUTRA PRE PODNE KIŠA, POSLE PODNE RAZVEDRAVANjE

Tokom noći i sutra pre podne se očekuje prolazno naoblačenje, koje će u zapadnim, centralnim i južnim predelima lokalno usloviti kišu ili pljuskove. U popodnevnim satima se očekuje razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalna od 12 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, pre podne sa kišom, dok se od sredine dana očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 6, maksimalna 12 stepeni.

U petak i tokom vikenda u većem delu zemlje pretežno sunčano, sa dnevnom temperaturom od 14 do 18 stepeni.

foto: RTC