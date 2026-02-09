SUTRA OBLAČNO, VETROVITO I HLADNIJE, PRE PODNE SA SNEGOM

Vreme sutra – ujutru oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom. Tokom dana ponegde će biti uslova za kratkotrajnu kišu. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Minimalna temperatura od -2 do 3, maksimalna od 4 do 9 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, pre podne povremeno sa slabim snegom. Vetar umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura 0, maksimalna 5 stepeni.

U sredu ujutru ponegde maglovito, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz osetniji porast temperature, pa će se maksimalne kretati od 10 do 16 stepeni. Krajem dana i tokom noći se očekuje prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom. U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, sa temperaturom od 12 do 17 stepeni.

foto: RTC