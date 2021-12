SUTRA OBLAČNO, SUVO I HLADNO

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno, tmurno i hladno, ponegde sa susnežicom i slabim snegom. Malo više padavina očekuje se na severoistoku i jugoistoku zemlje. Na severu suvo i uglavnom sunčano. Duvaće slab do umeren, na istoku jak, severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -6 na severu Vojvodine do 2 stepena na istoku zemlje, maksimalna dnevna od 0 do 4 stepena.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i suvo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna 2 stepena.

Narednih dana umereno do pretežno oblačno i prohladno, ujutro uz pojavu mraza, a tokom dana uglavnom suvo, tek ponegde sa slabim padavinama. Maksimalna temperatura od 0 do 5 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod