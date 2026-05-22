SUTRA OBLAČNO SA PLjUSKOVIMA I GRMLjAVINOM

Vreme sutra – promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, posle podne lokalno i sa pojavom grada, pogotovo u centralnim, istočnim i jugoistočnim delovima zemlje. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 12 do 16, maksimalna od 20 do 27 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prestanak padavina se očekuje kasno posle podne. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 12, maksimalna 20 stepeni.

U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom biće na jugu i istoku zemlje. Maksimalna temperatura kretaće se od 24 do 28 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.

